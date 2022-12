Camila Cabello celebró su cumpleaños con una tarta horneada por Taylor Swift

¿Cómo saber cuándo una joven estrella ha triunfado definitivamente en la industria musical? Fácil: cuando su fiesta de cumpleaños cuenta con más celebridades que algunas alfombras rojas. Y según esta regla de tres, la cantante de Fifth Harmony Camila Cabello ha tocado techo al celebrar por todo lo alto su mayoría de edad este martes con una tarta horneada por la mismísima Taylor Swift.

"Taylor organizó toda la fiesta, invitó a todo el mundo e incluso le hizo una tarta a Camila. Fue completamente apto para menores. Ni siquiera hubo alcohol porque Camila todavía no puede beber. Había una piñata llena de caramelos y todo el mundo se llevó a casa unas pequeñas bolsas regalo muy monas. Fue muy dulce y no se pareció para nada a la típica fiesta de Hollywood. No hubo nada de drama y nadie se salió de madre. Fue todo muy tranquilo", aseguró una fuente a Hollywood Life.

Entre los invitados masculinos de la fiesta destacó el pinchadiscos Zedd, actual novio de Selena Gomez, quien acudió a la celebración por deseo expreso de Taylor para mantener distraída a su amiga.

"Taylor fue la que invitó a Zedd. Le adora y quiere que Selena pase todo el tiempo posible con él porque sabe que cuando están juntos no piensa en Justin Bieber", reveló el mismo informante.

Por su parte, Camila quiso agradecer el esfuerzo de Taylor por hacer de su cumpleaños un día tan especial a través de las redes sociales.

"Gracias por un 18 cumpleaños genial, Taylor. Eres una verdadera princesa de cuento de hadas por muchas razones. Eres mágica y única. Espolvoreas polvo de hada sobre los demás y les haces sentirse queridos, especiales y a salvo. Eres una rara especie, te preocupan los demás, eres amable y siempre tienes buenas intenciones sin esperar nada a cambio", escribió en su cuenta de Instagram.