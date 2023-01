Camila Cabello abandona Fifth Harmony

Publicidad



El grupo Fifth Harmony ha anunciado a través de sus redes sociales que Camila Cabello, una de sus integrantes más populares, ha decidido abandonar la formación para continuar adelante con su carrera en solitario. Aunque el comunicado emitido por las cuatros componentes restantes -Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane y Lauren Jauregui- da a entender que la joven de 19 años no les informó en persona de sus planes, ninguna de ellas parece guardarle rencor por su 'deserción' al más puro estilo Zayn Malik.

"Tras cuatro años y medio juntas, el representante de Camila nos ha informado que ella ha decidido dejar Fifth Harmony. Le deseamos todo lo mejor. Los Harmonizers habéis estado ahí, apoyándonos, desde el principio, y con vuestro cariño y respaldo seguiremos adelante. Una vez dicho esto, nos alegramos de anunciar que continuaremos con nuestra trayectoria como banda por nuestros fans. Somos cuatro mujeres fuertes y comprometidas, que quieren seguir siendo parte de Fifth Harmony al mismo tiempo que emprenden sus propios proyectos", reza el mensaje compartido este lunes por la mañana.

Las jóvenes intérpretes también ha prometido a sus entregados fans lanzar nueva música en 2017.

"Estamos muy emocionadas por ver qué nos depara el futuro y qué traerá el próximo año. Harmonizers, estamos juntos en este. Os queremos con todo nuestro corazón", afirma.

Por el momento, Camila no se ha pronunciado acerca de su salida de la banda, que se formó en 2012 en el programa 'The X Factor'. La cantante ya ha publicado dos sencillos paralelos a su trayectoria como parte de Fifth Harmony: 'I Know What You Did Last Summer', junto a Shawn Mendes, y 'Bad Things', una colaboración con Machine Gun Kelly.

Por: Bang Showbiz