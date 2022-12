Cameron Diaz tiene fobia a las cucarachas

Aunque las fobias puedan convertirse en un problema serio, Cameron Diaz hizo gala de su sentido del humor al referirse al miedo que siente cada vez que está cerca de una cucaracha. La actriz, que no se confiesa amante de los insectos, admite que hay ocasiones en las que su temor la lleva a vivir situaciones bochornosas.

"No me gustan nada los insectos. En especial, odio las cucarachas. No soporto estar cerca de una cucaracha. Es como que me sacan de mis casillas hasta un punto en que llego a sentir vergüenza. No soy una persona temerosa. Por ejemplo, no me importan las arañas. No me dan miedo. Me encantan las serpientes. Sé que no son insectos pero es algo a lo que mucha gente tiene fobia. Pero las cucarachas pueden conmigo", reveló a la emisora BBC Radio 1.

Y parece que su animadversión a las cucarachas es compartida. Su compañero en la comedia romántica 'Sex Tape', Jason Segel, tampoco es muy fan de ellas.

"Una vez llegué a casa y había una cucaracha. Fui a cogerla y salió volando. Era una cucaracha voladora. Así que me puse a luchar con ella. Por la mañana me desperté y me encontré un bol de metal gigante y una escoba, sencillamente me había creado una especie de armadura con utensilios de cocina", recordó.