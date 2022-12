Cameron Diaz se desnudaría por completo ante la cámara

Como una buena profesional con una larga carrera cinematográfica a su espalda, la guapísima Cameron Diaz sabe que en el mundo del arte hay ocasiones en las que hay que romper barreras, por eso ella estaría dispuesta a hacer algo que aún no ha hecho nunca: desnudarse por completo en una película, aunque solo lo haría si la escena resultante fuera de buen gusto y tuviera sentido para la historia.

"La gente ya ha visto mi trasero. He enseñado la parte superior de mi trasero. No soy contraria a aparecer desnuda, siempre y cuando forme parte de la historia. Haré lo que haya que hacer siempre y cuando sea apropiado", señaló a la revista Marie Claire.

Aunque a Cameron no le asusta que millones de personas la vean como Dios la trajo al mundo, sí que lo hizo su último trabajo en el musical 'Annie', donde interpreta a Miss Hanningan, ya que la actriz lloró incontrolablemente mientras preparaba el papel debido al miedo que le generaba cantar en directo ante el público.

"No te ofrecen hacer musicales muy a menudo. Incluso aunque me aterraba hacerlo, sabía que tenía que hacerlo. Las dos cosas que más miedo me dan son las alturas y cantar delante de otras personas. He saltado de aviones y escalado acantilados. No he conseguido superar algunos de mis miedos, pero al menos los encaro y en este caso sentí que tenía que encararlo. Lloré incontrolablemente. Todo el mundo me apoyó mucho, pero también se divirtieron mucho a mi costa porque era patético verme. La única forma de sobrellevar las cosas que nos dan miedo es con sentido del humor", sentenció.