Cameron Diaz necesitaría 'dos años' para aprender a cantar

La actriz Cameron Diaz interpreta a la malvada señorita Hannigan en el remake del clásico 'Annie' de 1982 pero aunque fue una gran experiencia, le dejó muy claro que cantar no es una de las habilidades con las que se siente más segura por lo que le hubiera encantado tener más tiempo para preparar su voz.

"Me encanta cantar pero odio lo mala cantante que soy, aunque lo intento. Me hubiera gustado tener un par de años para prepararme para el papel, ¡que es lo que se necesitaba! Pero estaba rodeada de los mejores profesionales y profesores, que trabajaron conmigo y lograron que tuviera una voz decente", ha revelado la actriz durante el programa de la BBC 'The Graham Norton Show' que se emitirá este viernes.

Publicidad

El canto no era lo único de lo que tenía que preocuparse Cameron en el set de rodaje, ya que la intérprete ha contado que gastó una fortuna durante todo el proceso debido a que sus hijos le obligaron a colocar un dólar en un tarro cada vez que se le escapaba algún insulto.

"Mira, es como si fueran adultos, y si no les gusta mi lenguaje, ¡me ponen en evidencia! Estos niños aprenden rápido. Son unos estafadores y todos los adultos les tienen miedo porque es como: 'No puedes decir palabrotas delante de mí y si lo haces tienes que poner dinero en el bote porque soy un niño', y terminan con cientos de dólares. Ni siquiera puedes susurrar un taco sin que te digan: 'Me debes un dólar'. Cuando se van tienen un montón de dinero, así que les digo: 'No, no, no , yo no juego a eso'", añadió.