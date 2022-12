Cameron Diaz: 'La vida es mucho más fácil sin hijos'

Aunque muchas de sus compañeras de profesión han conseguido formar idílicas familias al margen de sus carreras profesionales, la actriz Cameron Diaz no lamenta su decisión de renunciar a la maternidad, un rol que a día de hoy no echa en falta en su vida pese a que en su momento le resultara difícil renunciar a él.

"Tener un niño supone una cantidad de trabajo inmensa. No me gusta la idea de ser responsable de otras vidas más allá de la mía. Lo cierto es que es una decisión que me ha puesto las cosas más sencillas. Un bebé supone estar pendiente todo el día, cada día, durante al menos 18 años. Así que no tener uno sí hace las cosas más fáciles, aunque eso no significa que sea una decisión fácil de tomar", confesó a la revista Esquire.

Una de las razones por las que Cameron ha preferido anteponer su trayectoria profesional a la idea de formar una familia es la certeza de que no está "diseñada" para ser madre, pese a lo cual está convencida de que su vida privada no le reporta menos satisfacciones o problemas que a cualquier otra persona.

"Aunque me gusta proteger a los demás, no estoy diseñada para ser madre. Claro que lo tengo mucho más fácil que cualquiera de ellas en ese sentido, sencillamente es así, pero eso no significa que mi vida no siga siendo difícil en ocasiones", añadió la extrovertida intérprete, para puntualizar justo después que a día de hoy no cambiaría ningún aspecto de su vida: "Soy como soy, y trato de trabajar a partir de ahí. Ahora mismo considero que estoy en un momento muy bueno. He hecho un montón de cosas increíbles y ya no me importa lo que piensen los demás".

Lo cierto es que la atractiva estrella ha ido sintiéndose más cómoda en su propia piel con el paso de los años, alcanzando una seguridad en sí misma que le ha animado a protagonizar, a sus 41 años, su primer desnudo integral en su nueva película 'Sex Tape'.

"Es la primera vez para mí, pero mi compañero Jason Segel también se desnuda. Es una parte más del papel, así que lo hice. Pero sí, se puede ver perfectamente todo", concluyó.