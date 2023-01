Caitlyn Jenner vence su dislexia y hará una gira de discursos motivacionales

La estrella televisiva Caitlyn Jenner, conocida como Bruce antes de su cambio de sexo, realizará apariciones en cinco ciudades en el marco de la conferencia 'Unique Lives and Experiences', que da a las mujeres una plataforma para comunicarse entre ellas en Estados Unidos y Canadá.

Todavía no se ha confirmado sobre qué temas hablará la protagonista del programa de telerrealidad 'I Am Cait' en su discurso titulado 'Up Close and Personal', aunque lo más probable es que se centre en su vida y en los cambios que ha experimentado durante el último año.

Las apariciones de Caitlyn están programadas para el próximo mes de febrero en Toronto, Vancouver, Denver, San Francisco y Seattle, y quienes deseen acudir tendrán que pagar una entrada de 40 dólares. Además, los fans más entregados de la estrella televisiva tendrán la posibilidad de hacerse con un ticket VIP por 500 dólares que les permitirá conocerla en persona y sacarse una foto con ella.

Aunque la exdeportista ha pronunciado varias charlas en público a lo largo de su carrera, dar el discurso de agradecimiento tras recoger el premio Arthur Ashe al Valor en la gala de los ESPY fue uno de los mayores desafíos de toda su vida.

"Como sufrí de dislexia desde mi infancia, mi mayor miedo en la vida era leer frente a toda la clase porque no era buena en eso, y eso permanece contigo el resto de tu vida. Practiqué y practiqué y practiqué para asegurarme de lograrlo. La parte más dura del discurso fue ver a mis hijos. Como dije: no quiero herir a nadie, sólo ser yo misma", explicaba Caitlyn en un ensayo compartido en sus redes sociales.

Por: Bang Showbiz