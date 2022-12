Caitlyn Jenner no quiere volver a experimentar su cambio de sexo a hombre

La estrella televisiva Caitlyn Jenner, que completó su cambio de sexo a principios de este año, realizó recientemente un viaje en compañía de sus nuevas amistades que le ayudó a darse cuenta de que había tomado la decisión adecuada respecto a su transición.

"Soy capaz de ser yo misma. Hace poco me fui de viaje con algunas de mis nuevas amigas y me lo pasé genial. Por primera vez hice mi equipaje como Caitlyn, nunca antes había podido hacer eso. Estuve fuera durante cinco días y fue una experiencia magnífica junto a todas esas mujeres que han pasado por lo mismo que yo. Teníamos un montón de historias que contarnos. Todas teníamos un montón de cosas con las que aún estábamos lidiando. Fue una experiencia muy liberadora. Fue entonces cuando supe que jamás podría volver a ser Bruce", revela Caitlyn en un nuevo artículo publicado en su página web bajo el título ' The Future Looks Bright' ['El futuro parece esperanzador'].

La estrella televisiva también ha querido agradecer a sus seguidores el increíble apoyo que le han ofrecido desde que reveló al mundo su verdadero yo.

"Sabía que mi transición recibiría bastantes respuestas, pero desde luego no me esperaba todo esto. Honestamente, ha sido increíblemente positivo".

Por: Bang Showbiz