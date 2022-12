Caitlyn Jenner es acusada de homicidio por negligencia en Los Ángeles

La estrella televisiva Caitlyn Jenner, conocido como Bruce Jenner antes de su cambio de sexo, ha sido demandada por una de las conductoras que se vio involucrada en el accidente de tráfico ocurrido el pasado mes de febrero en la carretera Pacific Coast de Malibú, y que se saldó con una víctima mortal.

La demanda ha sido interpuesta este lunes en Los Ángeles por Jessica Steindorff, que le reclama a Caitlyn más de 25.000 dólares en concepto de indemnización por los gastos médicos y la pérdida de salario y de capacidad adquisitiva que sufrió a raíz del choque en cadena. Los documentos presentados junto a la demanda no indican la naturaleza o el alcance de las lesiones de Jessica, según informa el portal de entretenimiento TMZ.

Publicidad

Esta es la segunda demanda a la que tiene que hacer frente la ex deportista olímpica en relación al accidente de tráfico. Los dos hijastros de la víctima mortal, Kim Howe, cuyo carnet de conducir había caducado en el momento de su muerte, también presentaron una demanda contra ella acusándola de homicidio por negligencia. Sin embargo, Caitlyn presentó una serie de documentos ante el juez insistiendo en que los demandantes, William (57) y Dana (60), no merecían ninguna indemnización porque no dependían económicamente de su madrastra para cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, vivienda, vestido o tratamiento médico, en el momento de su muerte. Además, los hermanos, que no tendrían "prácticamente ninguna relación" con su madrastra, acusaron a Caitlyn de ser "descuidada y negligente" y de exceso de velocidad al volante. Ahora ambos están buscando daños por pérdida de afecto.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles sigue investigando el accidente, pero fuentes policiales previamente afirmaron que Caitlyn conducía por debajo del límite de velocidad.

Además, los agentes de policía, que consiguieron imágenes de la colisión, creen que la estrella simplemente no estaba mirando cuando golpeó el coche de la víctima mortal provocando que chocara con el coche de Jessica, y es poco probable que Caitlyn sea procesada.

Por Bang ShowBiz