Buscan a la mujer que irrumpió en una tienda y amenazó con matar a todos los Kardashian

Los trabajadores de la boutique Dash de Los Ángeles, la primera tienda de su línea de ropa que abrieron las hermanas Kardashian, se llevaron el susto de sus vidas cuando una mujer irrumpió en el local con una pistola, asegurando que iba a matar a todos los presentes y a los miembros del mediático clan.

La atacante, cuya identidad aún se desconoce, apuntó con un revolver a uno de los dependientes y tiró al suelo varios de los objetos que estaban expuestos sobre el mostrador antes de abandonar la tienda, a la que regresó tan solo unas horas después para encararse con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, a los reporteros que se habían congregado en el lugar tras enterarse de lo sucedido. En ese momento fue cuando profirió una serie de desconcertantes amenazas, en las que mencionó el régimen comunista cubano, a Fidel Castro y a la familia Kardashian-Jenner, asegurando que esta sería "ejecutada" si ponía de nuevo "un pie en territorio comunista", en referencia sin duda a la visita que los protagonistas del reality 'Keeping Up with the Kardashians' realizaron a la isla en verano del año pasado.

Publicidad

Afortunadamente, y de acuerdo con la información facilitada por la policía de Los Ángeles, nadie resultó herido en ninguno de esos dos incidentes. Ahora las fuerzas del orden han comenzado a buscar a la mujer, que en el momento del ataque iba vestida con ropa oscura y un pañuelo estilo bandana en la cabeza.

Desgraciadamente, los Kardashian-Jenner tienen ya mucha experiencia lidiando con asaltos, acosadores y perturbados de todo tipo. Además del ya famoso robo que sufrió Kim en octubre de 2016 mientras descansaba en su apartamento durante la Semana de la Moda de París, otros de sus familiares se han enfrentado a otras aterradoras experiencias muy similares. El año pasado la modelo Kendall Jenner se encontró cara a cara con una acosadora en su mansión de Los Ángeles, después de que esta consiguiera colarse cuando la joven abrió la puerta para entrar con su coche en la propiedad. Por su parte, la matriarca del clan, Kris Jenner, lidia desde hace años con un hombre obsesionado con ella que ha conseguido colarse en tres ocasiones en la lujosa urbanización privada Hidden Hills de California donde reside, la más reciente en mayo de este mismo año.

Publicidad