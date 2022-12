Bruce Willis quiere que las mujeres gobiernen el mundo

El estar rodeado de mujeres en su vida, con una mujer (Emma Heming), una exmujer (Demi Moore) y cuatro hijas (Mabel Ray de 15 meses, Rumer de 24 años, Scout de 22 y Tallulah de 19 años), le ha servido a Bruce Willis para darse cuenta de la valía del sexo femenino.

"Adoro a las mujeres y siempre me he sentido más seguro estando rodeado de ellas. Las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres, acepté eso hace mucho tiempo. Las mujeres deberían estar al mando de todo. Deberían ser las presidentas de todos los países del mundo. Los hombres no pueden competir, ellos pasan por la vida liándolo todo", explicó el intérprete al suplemento You del periódico Mail on Sunday.

Tan incapaz se siente el actor en determinadas materias, que no duda en buscar a su mujer para que le ayude a solventar cosas que él no puede hacer.

"Las cosas de la casa pueden conmigo. Como cambiar una bombilla. Ese tipo de cosas", confesó.

Que las tareas domésticas no se le den bien no quita para que cuente con todo el amor de su familia, un cariño que es mutuo y que les hace ir todos juntos a los platós de rodaje.

"Soy un afortunado por poder llevar a mi familia conmigo cuando estoy trabajando. Sería imposible aguantarme si no tuviera a mi familia cerca. Me estaría quejando amargamente todo el rato. Tengo una hija pequeña y me gusta estar con ella todos los días", señalaba en declaraciones previas a la agencia BANG Showbiz.