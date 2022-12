Bruce Willis quiere centrarse en la paternidad

Tras demostrar en la gran pantalla su habilidad para salir airoso de las situaciones más peligrosas en que le ponen sus enemigos, el actor Bruce Willis afronta ahora -a sus 59 años- el reto más importante de su vida: renunciar temporalmente a su exitosa carrera como ídolo de acción para dedicarse enteramente al cuidado de las dos hijas que tiene con su actual esposa, la exmodelo Emma Heming.

"Afortunadamente, Bruce ha decidido alejarse un tiempo de la industria del cine para ayudarme con las niñas [Emma dio a luz recientemente a su segunda hija, Evelyn] y para centrarse en los desafíos que tenemos ahora en casa. Desde que nació Mabel [su primogénita], ha demostrado que es un padre genial que se desvive por los suyos, y tengo la impresión de que con Evelyn va a ocurrir lo mismo. Su prioridad es la familia", reveló Emma Heming a la revista Hello.

Publicidad

La que fuera una de las maniquís más importantes de la pasada década tiene razones de sobra para sentirse afortunada con la nueva vida que planea su marido, ya que el astro de Hollywood nunca renunció en el pasado a su exitosa trayectoria profesional para poder cumplir sus obligaciones paternales, dejando un amplio margen de maniobra a sus tres hijos mayores: Rumer, Scout y Tallullah; fruto de su extinto matrimonio con la también actriz Demi Moore.

"Creo que Bruce ha cambiado mucho con los años, y ahora prefiere cultivar más su faceta paternal en comparación con sus años de juventud. Cuando tuvo a sus tres hijos mayores, nunca dejaba de trabajar y no paraba de rodar una película tras otra. Eso no significa que no estuviera cerca de sus hijos, ya que siempre iban a verle al set de rodaje. Pero ahora es diferente: prefiere estar en casa y dedicarse por completo a su familia", aseveró.