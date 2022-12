Bruce Jenner planea presentarse como mujer en una fiesta íntima

El televisivo Bruce Jenner tiene previsto presentarse por primera vez como mujer ante sus más allegados durante una fiesta íntima que celebrará en su casa de Malibú, en California, a la que se espera que acuda su exmujer Kris Jenner.

"Bruce está muy nervioso por cómo reaccionarán Kris y las chicas al verle como mujer, pero también está muy emocionado por poder ser finalmente él mismo. Los amigos de su nueva vida estarán ahí, también la gente del programa 'Keeping Up with the Kardashians', la familia Kardashian y sus exmujeres. Serán unos 30. No tiene ningún amigo famoso. Bruce ha estado sacando su vena Kris Jenner para esta fiesta, porque sin duda ella es la reina organizando eventos", aseguró una fuente cercana al exdeportista a InTouch.

Publicidad

Bruce, que tiene seis hijos biológicos -incluyendo las jóvenes Kylie (17) y Kendall (19), fruto de su matrimonio con Kris- y cuatro hijastros -Kim, Khloé, Kourtney y Robert Kardashian-, no tiene planeado reparar en gastos para una ocasión tan importante.

"Esta fiesta será el primer paso de un largo camino para Bruce. Llevará puesto uno de sus vestidos favoritos -los que más le gustan son los largos- y probablemente también tacones. La fiesta contará con un catering de primera, con una barra libre y camareros ofreciendo canapés. Bruce quiere ser la mejor anfitriona", añadió.