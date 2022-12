Brooklyn ya es mayor y no quiere besos

El exjugador de fútbol David Beckham no puede ocultar su amor hacia su hijo mayor Brooklyn, y aunque al adolescente de 15 años ya no le haga ninguna gracia que su padre le bese o le diga que le quiere en público, el deportista inglés no puede evitarlo. Así lo confiesa David en una entrevista televisiva a 'Good Morning Britain', donde además ha asegurado que su hijo le pide que le deje en la esquina de su colegio por las mañanas, pero nunca en la puerta.

"No estaba de acuerdo con ello porque me levanto a las 7 de la mañana para llevarle al colegio. Le dejé en la esquina, pero mientras él caminaba hacia el cole yo abrí la ventana y le grité '¡Te quiero!'. No le hizo mucha gracia pero un par de días después le hizo sonreír. En secreto le doy besos en la mejilla, él realmente no quiere muchos mimos pero le sigo dando besos de todos modos", comentó.

Publicidad

Beckham cuenta también que sus hijos son como cualquier otro niño, que intentan saltarse las clases fingiendo que están enfermos o que les duele algo.

"Mis hijos de vez en cuando tienen 'dolor de garganta' por las mañanas, especialmente cuando va a pasar algo importante en el colegio o cuando su padre va a jugar algún partido. Definitivamente, intentan no ir a clase. Mi hijo estaba jugando el otro día al fútbol y se hizo daño en el cuello, y el fisio se acercó a mí y me dijo 'él está bien pero su primera pregunta ha sido, ¿tendré que ir al cole mañana?'. Fue Cruz, él es el más caradura".

Después de tener cuatro niños en casa: Brooklyn de 15 años, Romeo de 11, Cruz de 9 y Harper Seven de 3, Beckham siente la necesidad de ayudar a aquellos más necesitados y por ello, aparte de ser embajador de UNICEF desde hace 10 años, ha lanzado '7': un fondo destinado a ayudar a niños desfavorecidos de todo el mundo, del que además sus hijos podrán formar parte.

"Ellos lo entienden totalmente y quieren involucrarse. Todos nosotros queremos proteger a nuestros hijos, todos queremos proteger a los niños en general pero no puedes esconderles cosas, tienes que explicarles que hay cosas que están sucediendo en el mundo, ellos las escuchan, así que quieren saber qué es lo que está pasando", añadió.