Brooklyn Beckham y Chloë Moretz pasean su amor en monopatín

Desde que unos amigos en común les presentaran en la Paris Fashion Week, Brooklyn Beckham (15) y la actriz Chloë Grace Moretz (17) podrían estar viviendo un idílico romance adolescente que ya duraría tres meses.

Aunque ninguno de los dos jóvenes ha confirmado los rumores, ya se han dejado ver en varias ocasiones juntos montando en monopatín por las calles de Santa Mónica, una afición que comparten y en la que aseguran no competir.

"No sé quién es mejor. Él tiene un monopatín bastante más pequeño y a mí me gustan las tablas más largas. Creo que arriesga mucho esquivando a la gente por la calle. Yo soy una patinadora más cauta, no quiero romperme ningún hueso", confesó Chloë a la revista Company.

Además de su gusto por el patinaje, la joven y deportiva pareja también compartiría afición por el spinning. De hecho, se les ha visto disfrutar de discretas citas en el gimnasio.

"Es muy tierno verlos uno al lado del otro en las bicicletas. Siempre se miran y se sonríen. Además, parece que siempre compiten, pero de una manera divertida", aseguró una fuente a People.com.

Dada la juventud de ambos, las citas de la pareja cuentan con la aprobación de David y Victoria Beckham quienes parecen estar muy contentos con esta bonita relación.

"Uno de los dos [David o Victoria] siempre está presente en las citas de Brooklyn. Pero deben estar muy contentos con Chloë porque suelen charlar con ella un rato y después les dejan solos", reveló el mismo informante.

Una de las razones que seguro ha ayudado a afianzar la amistad de los dos jóvenes es el estrecho lazo que Chloë tiene con Inglaterra, donde ha residido por cuestiones laborales y donde ha compartido horas de ocio con Rafferty Law (18) -hijo de Jude Law y Sadie Frost- y Honey Ross (16) -hija del presentador Jonathan Ross y la guionista Jane Goldman.

"Viví en Londres durante mucho tiempo mientras trabajaba en 'Hugo' y en 'Kick-Ass'. Conozco a Raff desde que yo tenía 14 años. Y también soy muy amiga de Honey, la hija de Jane Goldman, que fue la guionista de 'Kick-Ass'", confesaba la intérprete a la revista Company.