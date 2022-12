Brody Jenner reconoce que el cambio de sexo de Caitlyn le resultó 'muy duro'

Aunque Brody Jenner mantiene una relación mucho más cercana con Caitlyn desde que esta se sometió a un cambio de sexo, reconoce que la transición de su famoso padre ha supuesto una serie de cambios que no siempre han resultado fáciles de asimilar para su familia.

"Cuando éramos pequeños, en muchas ocasiones Bruce no estaba con nosotros. Por fin tengo la sensación de que estoy empezando a conocer a la persona que ayudó a traerme a este mundo, a mi padre. Ha sido todo un viaje para nosotros, sin duda. No voy a decir que ha sido la cosa más fácil del mundo, porque no lo ha sido. Ha habido un montón de cosas con las que nos ha resultado muy difícil lidiar, pero al final del día todo esto no es por mí, es por Caitlyn. Y ella es mucho más feliz ahora. Solo tenemos una vida y es muy corta. Creo que deberíamos poder ser quienes realmente somos", asegura Brody en la revista Closer.

Actualmente Brody no mantiene ningún tipo de contacto con su ex madrastra Kris Jenner -de quien Caitlyn se divorció antes de convertirse en mujer-, por eso no tiene ningún problema en reconocer que los rumores sobre los celos que la matriarca del clan Kardashian siente hacia su exmarido le parecen "muy divertidos".

"Ya no hablo con Kris, oficialmente ya no somos familia. Las historias de que Kris se siente eclipsada por Caitlyn me hacen reír, son muy divertidas. Nos sentimos muy orgullosos de Caitlyn y la apoyamos. Estamos empezando a conocerla".