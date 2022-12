Britney Spears está 'orgullosa de ser una zorra'

La cantante -madre de Sean Preston (9) y Jaden (8) junto a su exmarido Kevin Federline- está "orgullosa de ser una zorra" y así lo ha demostrado en su cuenta personal de Instagram, donde ha publicado un poema dedicado a ese tipo de mujeres que se sienten seguras de sí mismas, que defienden a las personas que quieren y que dicen siempre lo que piensan: "Ser una zorra significa que... creo en mí misma y en mis propias convicciones, defiendo a las personas que quiero, digo lo que pienso, tengo mis propios pensamientos y hago las cosas a mi manera. No permitiré que nadie me pise. Me niego a tolerar la injusticia, lo que significa que tengo la fuerza y el coraje para permitirme ser yo misma. Así que intenta pisarme fuerte, apagar mi llama interior, aplastar hasta la última pizca de belleza que hay en mí, porque no lo conseguirás. Y si esto me convierte en una zorra, que así sea. Acepto el título. ¡Estoy orgullosa de ser una zorra!".

Britney -que actualmente mantiene una relación con Charlie Ebersol- recientemente reveló que no tiene ninguna prisa en lanzar un nuevo álbum porque está demasiado ocupada con sus hijos.

"Voy a grabar otro disco, sin prisa, pero lo haré seguro. Estoy atareada con mis hijos y sus colegios y, ya sabes, ahora hacen nuevos deportes, y cosas así. Voy a intentar hacer lo mejor que pueda este álbum para que sea increíble, pero no es mi principal prioridad ahora mismo", contaba la cantante a Billboard.