Britney Spears amenaza con demandar al impostor que negoció un contrato en su nombre

La cantante Britney Spears no ha tardado en echar mano de su equipo legal para alertar al dueño de una agencia de representación, llamado Adam Kluger, de las posibles consecuencias judiciales del contrato supuestamente fraudulento que este habría firmado, por un lado, con la popular aplicación móvil de citas 'Bumble' y, por el otro, con el sello discográfico de la intérprete, para que en su nuevo videoclip aparecieran sutiles referencias publicitarias al citado producto sin contar con su consentimiento.

Como publica el portal de noticias TMZ, los abogados de la artista han explicado a través de la carta que han facilitado al presunto impostor que la princesa del pop nunca le autorizó a negociar en su nombre y, en último término, a firmar el doble acuerdo por el que 'Bumble' se comprometía a desembolsar 800.000 dólares -200.000 de ellos por adelantado- para poder promocionarse a través del último trabajo audiovisual de la vocalista, y que posteriormente llevaría a Kluger a pagar 450.000 dólares a RCA -la casa de discos de Britney- por el uso de sus derechos de imagen, lo que le supondría un beneficio final de 350.000 dólares por su trabajo como intermediario.

Tras ser acusado de estafa y de ejercer sin permiso un papel de agente que no le correspondía, los representantes legales de Adam Kluger ha contraatacado ofreciendo públicamente su versión de los hechos y tratando de demostrar que tanto Britney como el personal que trabaja con ella son plenamente conscientes de que su compañía ya se había involucrado anteriormente en la gestión de otros proyectos publicitarios similares con los que sacar partido a la proyección pública de la famosa intérprete.

"La agencia Kluger ya había trabajado antes con Britney a la hora de cerrar contratos de la misma naturaleza con [la cadena de gimnasios] The Orange Theory y con [la aplicación de citas] Plenty of Fish, por lo que estamos dispuestos a defender su reputación y buen nombre en los tribunales si es necesario. La agencia Kluger no ha hecho nada al margen de la legislación vigente, y siempre con el beneplácito de Britney Spears", aseguró un portavoz de Adam Kluger al mismo medio que ha revelado la noticia.

Aunque por el momento se desconoce cuál será la canción del último disco de Britney Spears, 'Glory', que verá la luz en formato videoclip, lo que ya está confirmado es que en la grabación no habrá ni rastro del logotipo de 'Bumble', ya que como asegura la misma publicación finalmente la cantante ha acordado con los responsables de la aplicación unir fuerzas en un proyecto alternativo que sea beneficioso para ambas partes, y del que concretamente Adam Kluger no formará parte.