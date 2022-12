Britney Spears aceptó soñar con Ryan Gosling

Aunque la princesa del pop ha asegurado haber visto en sus sueños al atractivo actor, Spears se lamenta de que su subconsciente únicamente recreara una ficticia conversación con el intérprete en vez de un idílico encuentro romántico.

"¡Soñé con él, pero no fue un sueño de esos (erótico), sino que simplemente estábamos conversando. Aunque me hubiese encantado que fuera de otro tipo", confesó entre risas la artista durante una entrevista concedida a la emisora KISS FM.

Pero Ryan no es el único hombre que ocupa la mente y el subconsciente de Britney, ya que se considera una auténtica fan de James Franco, al que no ha dudado en proponer para el papel de Christian Grey en la esperada adaptación cinematográfica de la exitosa novela erótica 'Cincuenta sombras de Grey'.

"Estoy enamorada de James Franco. ¡Es un verdadero encanto!", contestó la intérprete cuando le preguntaron su opinión sobre quién debía sustituir a Charlie Hunnam tras anunciar que abandonaba el rodaje de la citada película.

Por: Bang Showbiz