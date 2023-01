Brie Larson no se habla con su padre desde hace diez años

La actriz Brie Larson (26) -quien vivió con su madre y hermana cuando era niña después de que sus padres se separaran- lleva diez años sin hablar con su padre puesto que este no quiso asumir sus responsabilidades; una complicada situación familiar que afectó a la intérprete en todos los aspectos de su vida, incluida su carrera.

"Cuando legalmente no estaba obligada a visitarle, lo aproveché. De niña traté de entenderle y de entender la situación. Pero no me lo puso fácil. No creo que quisiera ser padre realmente. No fue hasta hace poco que entendí que es por eso por lo que una gran parte de mi trabajo era tan volátil. Todas las cosas a las que no estaba enfrentándome en la vida -toda esa furia, esos miedos y esa vulnerabilidad- era algo que me resultaba incómodo expresar, porque sentía que era parte del código humano que cuando eres famoso todo el mundo ha de ser perfecto y bueno, y que todas somos mujeres agradables y nos vestimos bien, nos cepillamos el pelo y estamos de acuerdo con todas esas convenciones", cuenta en la revista Elle.

A pesar de que ya ha trabajado con actores de la talla de Channing Tatum, Jonah Hill y Mark Wahlberg, Brie aún queda fascinada con sus compañeros de profesión, como cuando conoció a las actrices Jennifer Lawrence, Kate Winslet y Carey Mulligan.

"A la mayoría de esas personas no las conocía por lo que fue como el momento en el que ya no estás en la mesa de los niños. Guau, no solo estoy sentada con estas estrellas, sino que Kate Winslet me ha visto, se ha acercado a mí desde el otro lado de la sala, me ha agarrado y me ha dicho: '¡Estoy tan j*didamente emocionada por ti!'. La amo", añade.