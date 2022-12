Bradley Cooper y Michael Fassbender 'arrasan' en el festival de Glastonbury

Como si de una escena de 'Resacón en Las Vegas' se tratara, los actores Bradley Cooper y Michael Fassbender decidieron exprimir al máximo su presencia en el emblemático festival de Glastonbury -celebrado este fin de semana en Inglaterra- y por eso no dudaron en bailar, beber y divertirse hasta el amanecer camuflados entre una multitud que no tardó demasiado en reconocerlos.

"Ambos tenían muy claro que habían ido allí a pasarlo bien, así que después de la media noche se dirigieron a la parte de Shangri-La y más tarde a la zona llamada The Rabbit Hole para dar rienda suelta a sus ganas de fiesta. Los allí presentes no podían creerse lo que veían sus ojos. Estuvieron bailando durante dos horas y cuando se dieron cuenta de que habían sido reconocidos ya era demasiado tarde, aunque la gente estaba demasiado ebria como para molestarles mucho", reveló un testigo al periódico The Sun.

Antes incluso de que Michael Fassbender hiciera acto de presencia, Bradley Cooper llegaba al recinto en la tarde del viernes junto a su amigo Lars Ulrich, el batería de Metallica -banda que encabezaba el cartel del sábado-, con tiempo más que suficiente para ver algunas de las actuaciones más destacadas de la primera tarde de festival -Lily Allen, Arcade Fire y Elbow, entre otros artistas- inmerso en un público de más de 100 000 asistentes. No obstante, el actor no pudo contar en esta ocasión con la compañía de su pareja, la modelo Suki Waterhouse, en una noche inolvidable para los amantes de la música.

"Recuerdos de Glastonbury. Estoy muy triste de no poder estar allí este año, disfrutad de la fiesta y de la música", escribía la maniquí en su perfil de Instagram.