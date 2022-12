Brad Pitt sorprende a una pareja durante su boda

El actor Brad Pitt quiso felicitar al nuevo matrimonio formado por Abi Lingwood y su marido Daniel durante el convite de su boda, celebrada en el mismo hotel de Buckinghamshire (Inglaterra) en el que también se hospedaba el intérprete, quien no dudó en tomarse unas copas con los invitados.



"Mi marido me dijo: 'Brad Pitt está en la barra del bar, tienes que venir conmigo'. Y me llevó hasta donde estaba Brad. Pensé que estaba bromeando", contó la novia al diario local Maidenhead Advertiser.

La estrella de Hollywood, quien se encuentra rodando la película 'Fury' en los cercanos estudios Pinewood, se fotografió con la pareja y felicitó a su novia por su bonito vestido.

"Me dijo: 'Enhorabuena, espero que tengan un gran día. Venga tomémonos una foto'. Me dijo que estaba preciosa. Es realmente encantador", confesó todavía emocionada Lingwood.

Aunque durante la ceremonia los protagonistas fueron los novios, durante el convite todas las miradas se centraron en Brad Pitt, quien se tomó instantáneas con todos los invitados, eclipsando así al nuevo matrimonio.



"Las chicas se volvieron locas cuando vieron a Brad y la gente que iba con él prefirió irse a otra habitación para proseguir su reunión. Acaparó el protagonismo de mi boda, pero no me importó", reveló la novia.



Por: Bang Showbiz