Brad Pitt se queda sin director para la secuela de 'Guerra Mundial Z'

Brad Pitt no actuará bajo las órdenes del cineasta Marc Foster en la secuela de la exitosa 'Guerra Mundial Z', ya que el director de origen suizo mantuvo unas profundas diferencias con el guapo actor durante el rodaje de la primera cinta que ahora han sido imposibles de superar. Por tanto, el actor estadounidense acaba de embarcarse en el complicado reto de encontrar un sustituto que esté a la altura de sus grandes pretensiones.

Aunque finalmente resultó ser una apuesta cinematográfica más que rentable al amasar unos beneficios cercanos a los 540 millones de dólares (400 millones de euros), los constantes retrasos que sufrió la grabación de ciertas escenas y las constantes alteraciones en el guion del filme --casi reescrito por completo cuando el rodaje estaba a punto de finalizar-- han sido los factores clave que explican la repentina desaparición de Marc Foster en el nuevo proyecto de Brad Pitt, una esperada segunda parte de la que, por el momento, solo se han esbozado algunas ideas generales.

"Aún no hay nada oficial y solo hemos empezado a hablar de unos planes iniciales que no sabemos si llegarán a materializarse. Tenemos un montón de ideas muy originales, pero debemos analizar con detenimiento cualquier detalle relativo al guion. Todavía no se ha escrito nada, simplemente estamos barajando propuestas", explicó el intérprete a la revista The Hollywood Reporter.

Quien ya ha mostrado un gran entusiasmo por la posibilidad de volver a trabajar con Brad Pitt es su compañera de reparto en la primera entrega, la actriz Mireille Enos, quien recientemente confesó sentirse ilusionada por la propuesta y deseosa de empezar el rodaje lo antes posible.

"Me llamaron y me hicieron la propuesta. No sé en qué punto se encuentran las conversaciones ahora mismo, pero les comuniqué que estaría encantada de hacerlo de nuevo", explicó la artista al portal Collider.com.

Por: Bang Showbiz