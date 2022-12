Brad Pitt aún tiene una deuda con George Clooney

Brad Pitt no pudo acudir a la fastuosa boda italiana de George Clooney con Amal Alamuddin a finales del pasado mes de septiembre porque se encontraba en Malta rodando la película 'By The Sea' junto a su mujer Angelina Jolie, y a pesar de que el actor no se olvidó del compromiso de su amigo, le fue imposible hacerle llegar un regalo.

"Estábamos rodando en Malta. Todavía le debo un regalo", reveló el actor a 'Access Hollywood'.

Pero pese a que le obligó a perderse el gran día de Clooney, su estancia en la isla mediterránea no ha sido ni por asomo el rodaje más difícil al que ha tenido que enfrentarse Brad, quien durante la grabación de su última película, 'Corazones de acero' -donde da vida al comandante de una tropa de soldados estadounidenses a finales de la Segunda Guerra Mundial-, tuvo que soportar unas duras condiciones meteorológicas y las incomodidades de permanecer demasiado tiempo dentro de un tanque.

"Me levantaba por la mañana y no salía hasta estar bien abrigado. Nos enviaban allí dentro el almuerzo. Los tanques no están hechos para el hombre, no son nada ergonómicos", declaraba recientemente Pitt al periódico USA Today.

Sin embargo, conforme fueron pasando los días, el intérprete fue encontrando cierta comodidad en el interior del vehículo militar.

"Después de algunos días encuentras algo de comodidad. Entre la cerradura y la torre hay un pequeño espacio en el que puedes apoyar la cabeza, un rincón en el que el café no se derrama", aseguraba el intérprete.

Por: Bang Showbiz

