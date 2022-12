Boy George quiere que los malos artistas se retiren de la música

El cantante Boy George, que comenzó su carrera con el grupo Culture Club en los 80, considera que hay demasiadas personas que se dedican a la música y no cree que todas lo hagan bien por lo que los menos aptos deberían dejar paso a nuevos talentos.

"Probablemente haya demasiada gente grabando discos. Siento que deberíamos hacer algo al respecto y sacrificar a alguno de vez en cuando que no esté funcionando", declaró el artista a la agencia BANG Showbiz.

El cantante piensa que hay demasiadas estrellas del pop pero por otro lado ha alabado el programa 'Factor X' al que califica de "brillante", y aunque no siempre encuentra el talento que busca el programa es al menos "divertido".

"Es simplemente genial, incluso la versión americana es muy buena, es muy divertido. No me gustan demasiado este tipo de programas, pero el que inventó este fue muy listo", añadió.

El artista ha insinuado que llegaron a proponerle ser juez en el espacio musical, aunque no estuviera dentro de sus metas en este momento.

"¿Cómo sabes que no me lo han preguntado ya [ser juez]? No te lo voy a decir. Pero no lo haría, en este momento estoy demasiado ocupado para eso, aunque ya veremos qué va pasando. Igual participo en otro tipo de programa de televisión, pero sigo encontrando 'Factor X' entretenido".