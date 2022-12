Boy George busca el amor en internet

El legendario artista británico está dispuesto a encontrar al amor de su vida a través de las herramientas que le proporciona el universo virtual, por lo que se ha registrado en una página web que le pone en contacto con otros hombres homosexuales, bisexuales y "curiosos" a los que, sin embargo, Boy George parece intimidar a causa de su popularidad y legado musical.

"¡Por supuesto que tengo una cuenta en Grindr! [citado portal de citas]. Eso es como preguntarme si alguna vez he entrado en Facebook. Creo que casi todos los hombres de este país con ciertas inquietudes hemos visitado Grindr, incluidos los más curiosos. Como muchas otras personas, tengo la necesidad de socializar y conocer a otros hombres con los que poder mantener una relación. Pero a mí no me está resultado fácil, porque en el momento en que digo que soy Boy George, muchos se quedan petrificados", reveló el vocalista de Culture Club al periódico Sunday Times.

Aunque el polémico cantante ha proyectado siempre una imagen que choca con los ritos más tradicionales del amor, una actitud que se complementa con algunos de los romances fallidos que ha mantenido en el pasado -el cantante punk Kirk Brandon y el batería de su grupo Jon Moss son buenos ejemplos-, Boy George se define a sí mismo como un "romántico" empedernido y una persona de gran sensibilidad que, desgraciadamente, no es capaz de cumplir sus objetivos en el plano sentimental por culpa de su exigente trabajo artístico.

"Puede parecer que estoy bromeando, pero es verdad que yo siempre he preferido las rosas rojas y las sábanas de seda a los excesos, los gritos y lo ostentoso. Pero la vida no siempre te da lo que quieres y, además, si estás demasiado comprometido con tu trabajo y tu faceta creativa, te es casi imposible dedicar tiempo a otros menesteres", aseveró el intérprete, quien publica su nuevo álbum de estudio, 'This Is What I Do', el próximo 28 de octubre.

Por: Bang Showbiz