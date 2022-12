Boris Izaguirre se siente agradecido por haber podido despedirse de su madre

El polifacético Boris Izaguirre está retomando poco a poco su vida y sus compromisos profesionales tras el duro revés que sufrió el pasado domingo con la repentina muerte de su madre, Belén Lobo, intentando encontrar algún consuelo en el hecho de haber podido despedirse de ella.

"Fue un año muy intenso. Conviví con mi madre y su enfermedad, estoy satisfecho porque pude despedirme de ella y demostrarle toda mi admiración, agradecimiento y afecto", confesó el venezolano durante una conversación telefónica con el periódico español Qué, en la que recordó la gran influencia que tuvo su madre en su juventud: "Mi madre me enseñó a entender las infinitas posibilidades de personalidad y humanidad que hay en las mujeres. Creo que sin ella no hubiera podido admirar, descubrir y fascinarme por todas las mujeres que a lo largo de mi vida me han acompañado y me han enseñado a ser la persona que soy hoy en día".

Tras hacerse pública la noticia del fallecimiento de su madre, los mensajes de pésame de sus amigos no tardaron en llegar, en especial los de sus compañeros de jurado en el programa 'Yo soy el artista' de la cadena Telemundo, Luis Fonsi, Olga Tañón, Chiquibaby y Mario Quintero.

"Mi Boris Izaguirre, te abrazo con todo mi amor. Mis más sinceras condolencias por la sensible pérdida de tu amada madre. Luz", escribió la presentadora del programa, Lucero, en su cuenta de Twitter.