Boris Izaguirre se enorgullece de no haber perdido su esencia latina en España

Por mucho que España haya sido el país donde ha conocido el éxito y el reconocimiento a nivel profesional, Boris Izaguirre siempre se resistió a abandonar sus costumbres latinas, y sobre todo su acento caraqueño, por mucho que en ocasiones aún se sorprenda de lo mucho que se ha "españolizado" en los últimos años.

"No consiguieron borrarme el acento caraqueño, y tampoco me han borrado mi origen latinoamericano. Después de tanto tiempo quizás me españolicé un poco. Hablo diciendo vosotros y todo ese tipo de cosas. A lo mejor me separé un poco de la realidad de esta cultura, de esta comunidad. Pero la aceptación ha sido tan inmediata y tan asombrosa a mi vuelta que estuvo bien tomar esta decisión. Apartarme por un tiempo de mi vida profesional en España y cruzar el charco y probar de nuevo de donde uno es, de donde es mi origen", confesó Boris al portal People en Español.

Una de las razones que empujaron a la estrella televisiva a regresar una vez más a su Latinoamérica natal para desempeñar el papel de juez en el programa 'Yo Soy el Artista' fue la certeza de que el público latino ha evolucionado enormemente desde sus inicios en el mundo del espectáculo, por lo que en esta ocasión no se verá obligado a "restringir" la irreverente personalidad que le lanzó a la fama para agradar a los espectadores.

"Me imagino que lo único que pasará es que en determinados lugares no podré decir 'coger' en el sentido de 'coger una taza'. Y luego, me parece que no podré utilizar tanto la zeta, la ce o el 'vosotros' como me he acostumbrado a hacer en España. Pienso que esos son los únicos filtros que tendré. Creo que mi manera de ser y de ver el mundo se ha hecho un poco más normal para todos los públicos, incluyendo también el latino. No creo que tenga que estar restringiéndome en nada", confesaba recientemente a la cadena Mezcal TV.