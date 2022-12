Boris Izaguirre no se modera para el público latinoamericano

Después de varias décadas desarrollando su carrera profesional principalmente en tierras españolas, el extrovertido Boris Izaguirre no puede evitar sentir una emoción especial al regresar a su Latinoamérica natal para desempeñar el papel de juez en el programa 'Yo Soy el Artista' (que se estrenará el próximo 14 de septiembre en Telemundo); una nueva aventura profesional para la que no se plantea ni por un instante "restringir" la irreverente personalidad que le convirtió en toda una estrella, ya que considera que la mentalidad del público latino ha evolucionado enormemente desde sus inicios en el mundo del espectáculo.

"Me imagino que lo único que pasará es que en determinados lugares no podré decir 'coger' en el sentido de 'coger una taza'. Y luego, me parece que no podré utilizar tanto la zeta, la ce o el 'vosotros' como me he acostumbrado a hacer en España. Pienso que esos son los únicos filtros que tendré. Creo que mi manera de ser y de ver el mundo se ha hecho un poco más normal para todos los públicos, incluyendo también el latino. No creo que tenga que estar restringiéndome en nada", confesó el escritor y guionista a la cadena Mezcal TV.

Ni siquiera la hipotética posibilidad de enfrentarse a una reacción negativa por parte de los espectadores del concurso musical debido a su explosiva personalidad ha conseguido enturbiar la maravillosa experiencia que en la actualidad está viviendo Boris a nivel profesional, debido en gran parte a la buena química que ya ha establecido con sus futuros compañeros de jurado, el líder del grupo Los Tucanes de Tijuana Mario Quintero Lara, la locutora Chiquibaby y el cantante Luis Fonsi, a cuyos pies ya ha caído rendido gracias al encanto arrollador del portorriqueño.

"En Luis Fonsi lo que he descubierto es un chico muy divertido, superdivertido de hecho. Lo estamos pasando genial y estoy encantado con él", confesaba recientemente al programa 'Un Nuevo Día' de la cadena Telemundo.