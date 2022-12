Bono recibe ayuda desde el 'más allá'

El talento para cantar que tiene Bono no se debe tan solo a sus cualidades físicas naturales, porque el líder de U2 cree que su padre, quien falleció en 2001 a causa de un cáncer, hizo que su registro vocal mejorase desde el más allá.

"Mi padre solía decirme: 'Eres un barítono que quiere ser tenor'. Teníamos una relación increíble, especialmente durante sus últimos días y cuando murió mi voz cambió. Sentí que cantaba mejor. Él me envió ese regalo desde el más allá. Ahora soy tenor", reveló en el programa de televisión italiano 'Che Tempo Che Fa?'

El resto de los miembros del grupo también mantienen una relación muy estrecha con sus familiares, e incluso en una ocasión se llevaron a sus padres de gira, quienes no dudaron en salir de fiesta juntos.

"Nuestros padres vinieron con nosotros de gira cuando estuvimos en Chicago, Boston y Filadelfia. Se fueron juntos al bar ¡y se emborracharon!", señaló el guitarrista de la banda, David Howell Evans (The Edge), en el mismo programa.

Bono no solo mantenía una excelente relación con su padre, sino también con su madre -ya fallecida- a quien le dedicó una canción de su último disco, 'Songs of Innocence'.

"Fue un verdadero desafío, porque no quería guardarme nada para mí. Así que acabé haciendo una canción sobre... ¡me da mucha vergüenza! Pero sí, compuse una canción sobre mi madre. No dejaba de pensar: '¿De verdad vas a hacer algo así?'. Es algo complicado. Mi madre murió tras caer desplomada sobre la tumba de su padre hace 40 años. Y lo único que yo he podido hacer es escribirle una canción de amor. Es muy intenso", explicaba recientemente a la revista Q.

Por: Bang Showbiz

