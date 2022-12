Blake Shelton: 'Voy a echar mucho de menos a Shakira'

La cantante Shakira solo ha participado en dos temporadas de la edición estadounidense de 'La Voz', pero su notable ausencia ya se siente en los primeros días de grabación de la que será la séptima entrega del programa y, sobre todo, ha provocado que el cantante Blake Shelton -amigo personal y rival en el concurso- le haya pedido en público que se plantee regresar al formato del que se despidió para siempre hace poco más de un mes.

"Madre mía, no sabéis cuánto extraño a Shakira y a Usher [quién también ejerció de coach]. Usher es un gran tipo, de eso no cabe duda, pero con Shakira tenía una conexión especial que me hace echarla especialmente de menos. Es una gran persona y, afortunadamente, una amiga que estará ahí para siempre, pero todavía no concibo la idea de que no vaya a volver. Me gustaría que reconsiderara su decisión", se sinceró el artista al portal de noticias CMT, especializado en noticias procedentes del universo country.

El fuerte vínculo que une todavía a Shakira y a Blake Shelton no solo se forjó durante su tiempo conjunto en el jurado del programa, sino también a través de una exitosa colaboración musical que todavía hacer furor en las listas de éxito norteamericanas: un dueto llamado 'Medicine' que ambos han interpretado en varias ocasiones y que ha sacado a relucir la gran química que mantienen los dos artistas cuando se suben juntos a un escenario.

"Gracias por invitarme a cantar 'Medicine' en los Premios de la Música Country. Ha sido un honor y un placer compartir escenario contigo y ponerle voz a una canción preciosa", le dirigía Shakira a su fiel compañero en Twitter después de su exitosa presentación en la entrega de galardones musicales.

La buena sintonía y el entendimiento que mantiene en público con Blake Shelton son similares, y al mismo tiempo completamente diferentes, a los rasgos que definen el sólido romance entre la diva colombiana y el futbolista catalán Gerard Piqué, un sólido vínculo que por el momento no necesita de la institución del matrimonio para certificar su buen funcionamiento, y menos aún para determinar el rumbo que seguirá en el futuro.

"Ahora mismo Gerard y yo tenemos todo lo que es esencial para la vida que llevamos en común. Nuestra unión es inquebrantable, compartimos un hijo precioso y nos amamos incondicionalmente. Creo que esos aspectos de nuestra relación ya están establecidos y bien asentados, así que no necesitamos estar casados para fortalecer nuestra relación todos los días", aseguraba a la revista Glam Belleza Latina.