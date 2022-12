Blake Lively comparte cama con toda su familia en Navidad

La actriz Blake Lively está viviendo una Navidad muy especial con el embarazo de su primer hijo junto a su marido Ryan Reynolds, pero la felicidad se duplica cuando además logra reunirse junto a toda su familia -sus padres y sus hermanos mayores, Eric, Lori, Robyn y Jason- para pasar las fiestas.

"No sé cómo a mi familia le da por hacerlo pero... todos acabamos en la misma cama. De alguna manera nos pasamos siete horas al día todos juntos charlando, es muy bonito tener esos momentos porque no solemos tenerlos a menudo. No salimos de casa", aseguró Blake en una entrevista en vídeo subida a la red por The Kit.

La artista de 27 años no explica sin embargo, si su guapo marido se suma a la fiesta familiar, pero sí que cuenta que cuando por fin salen de la cama a todos ellos les gusta ponerse a hacer cosas. "Estamos todo el día juntos, ya sea haciendo galletas o simplemente viendo una película".

La exactriz de 'Gossip Girl' alabó las habilidades pasteleras de sus padres, aunque se decantó por las galletas de su padre porque a su madre le cuesta bastante más compartir.

"Mi padre hace muy buenas galletas, mi madre también pero no las comparte. Me encanta el olor, es una tentación", confesó.