Björk compara la ruptura con su novio con la muerte

La cantante Björk sintió un dolor similar al que se siente cuando "muere una persona", al terminar su relación de 14 años con su novio Matthew Barney. Esta pérdida en su vida le sirvió como inspiración para escribir su nuevo álbum de estudio 'Vulnicura'.

"Aparentemente es más o menos similar a cuando una persona muere, o cuando pierdes tu trabajo, o te divorcias. Obviamente son cosas diferentes, pero es igual de devastador", aseguró la artista de 49 años al periódico The Guardian.

Björk -madre de Ísadóra (12) junto a su expareja Matthew y de Sindri (27) fruto de una relación anterior- confiesa que al principio quiso reprimir sus sentimientos de tristeza porque creía que eran demasiado "predecibles".

"Las fases por las que pasas son las mismas [a las de la muerte], casi son como los capítulos de un libro. Al principio los intenté hacer frente, porque pensé que eran muy predecibles", añadió.

Sin embargo, al final sus sentimientos tomaron el control y la artista decidió expresar sus emociones a través de canciones, para así superar la dolorosa ruptura.

"Pero entonces me dije, ¿qué vas a hacer? Y creo que algo en mí, un instinto de supervivencia como compositora, supo que no conseguiría llegar hasta el final del asunto si no pasaba por todas las fases. No había nada en mi subconsciente que me fuera a hacer avanzar rápidamente en el tiempo y escribir una canción disco".