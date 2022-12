'Birdman', gran triunfadora de los Premios del Sindicato de Actores

A pesar de conseguir únicamente una de las cuatro estatuillas a las que estaba nominada este domingo en la ceremonia de entrega de los Premios del Sindicato de Actores, la película de Alejandro González Iñárritu, 'Birdman', se alzó como la gran triunfadora de la velada al llevarse a casa el galardón más prestigioso, el de Mejor Elenco, para sus protagonistas: Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone y Naomi Watts.

"Gracias, es muy, muy emocionante. Trabajar en equipo es la meta última de este negocio al que nos dedicamos. Mira a todos estos actores geniales... son increíbles. Me siento orgulloso de formar parte de este equipo", aseguró Keaton en su discurso de agradecimiento.

Sin embargo, el veterano actor perdió el premio a Mejor Actor a manos del joven Eddie Redmayne por su interpretación del físico Stephen Hawking en 'La Teoría del Todo', un honor que dedicó a todos los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica.

"Me gustaría dedicar este premio, este maravilloso hombrecillo delgado, a toda la gente que vive con esclerosis lateral amiotrófica alrededor del mundo, a todos aquellos que han perdido la vida a manos de esta brutal enfermedad. Mientras me preparaba para interpretar a Stephen, conocí a mucha gente que luchaba con ella y conocí también a las familias que les acompañan en esta batalla, y el espíritu y la valentía, esa fuerza de voluntad que presencié, me impresionaron profundamente. Les estoy enormemente agradecido. A Stephen y Jane, que están en Cambridge, gracias por permitir a alguien que renunció a la ciencia cuando tenía 14 años entrar en nuestro mundo. Gracias por recordarme el poder de la voluntad de amar y del deseo de vivir cada segundo de tu vida tan a fondo como puedas", declaró el británico desde el escenario.

El reconocimiento al Mejor Elenco Televisivo fue a parar al reparto de la exitosa 'Orange is the New Black', que se alzó también con el premio a Mejor Actriz de Comedia Televisiva gracias al trabajo de Uzo Aduba.

"Dios mío, realmente no sé qué decir. Solamente quiero dar las gracias al Sindicato de Actores por este increíble honor. Quiero dar las gracias a Jenji Kohan por escribir una serie como esta y poner algo así en antena, no solamente por mí, sino por todo un equipo entero de actores que puede ser visto actuando de una forma tan maravillosa. Quiero dar las gracias a nuestro reparto, sin quienes esto no sería posible. Os quiero con locura chicos, muchísimo", explicó muy emocionada la actriz.

Otros de los ganadores de la velada fueron Julianne Moore en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por su papel en la cinta 'Still Alice' o Kevin Spacey, quien se alzó con el galardón a Mejor Actor en una Serie Dramática por su trabajo en 'House of Cards'.

Entre las anécdotas de la noche destacó el amago de caída de Naomi Watts al tropezar con el vestido de su compañera de reparto Emma Stone mientras subía al escenario para recoger el premio al Mejor Elenco o el original discurso de agradecimiento vía Twitter de Mark Ruffalo, quien recibió la noticia de su triunfo en la categoría de Mejor Actor en una Serie o Miniserie Televisiva por 'The Normal Heart' desde su cama en Londres, donde se encuentra trabajando en estos momentos.

Lista de Ganadores de la 21 edición de los Premios del Sindicato de Actores:

CINE

Mejor Actor: Eddie Redmayne, 'La Teoría del Todo'

Mejor Actriz: Julianne Moore, 'Still Alice'

Mejor Actor de reparto: J.K. Simmons, 'Whiplash'

Mejor Actriz de reparto: Patricia Arquette, 'Boyhood'

Mejor Elenco: 'Birdman'

TELEVISIÓN

Mejor Actor en una serie o miniserie: Mark Ruffalo, 'The Normal Heart'

Mejor Actriz en una serie o miniserie: Frances McDormand, 'Olive Kitteridge'

Mejor Actor en una serie de drama: Kevin Spacey, 'House Of Cards'

Mejor Actriz en una serie de drama: Viola Davis, 'How To Get Away With Murder'

Mejor Actor en una serie de comedia: William H. Macy, 'Shameless'

Mejor Actriz en una serie de comedia: Uzo Aduba, 'Orange is the New Black'

Mejor Elenco de serie dramática: 'Downton Abbey'

Mejor Elenco de serie de comedia: 'Orange is the New Black'

Premio a la Trayectoria: Debbie Reynolds

Por: BangShowbiz