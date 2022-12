Big Sean quiere tener hijos con Ariana Grande

Aunque no tiene ninguna prisa por pasar por el altar, el rapero Big Sean -cuyo verdadero nombre es Sean Michael Anderson- está convencido de que su novia Ariana Grande es la mujer con la que formará una familia el día de mañana.

"Nuestra relación es bastante seria. Pero no como para casarse ahora mismo", aseguró el intérprete en el programa 'Larry King Now', para reconocer justo después que sus planes de futuro incluyen en todo momento a Ariana: "Tío, ahora mismo no nos casaremos, pero eventualmente, el objetivo es tener hijos, sí".

El romance de Ariana y el rapero comenzó como una bonita amistad forjada durante sus horas en el estudio de grabación, algo que él considera que les ha beneficiado enormemente al permitirles hablar de cualquier tema.

"Solíamos vernos en el estudio y hablábamos de las canciones en las que estábamos trabajando. Era agradable tener a una chica con quien poder hablar de mis problemas. Es lo que hice con ella. No miento cuando digo que éramos amigos. Esto es algo especial y estoy apreciando cada momento", declaraba recientemente Sean a la revista Complex.

Sean estuvo comprometido hasta el pasado mes de abril con la actriz Naya Rivera, quien acaba de anunciar que está esperando su primer hijo junto a su marido Ryan Dorsey.