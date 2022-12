Beyoncé y Jay Z son criticados por fotografiarse junto a un tigre en cautividad

La cantante Beyoncé y su marido Jay Z han sido duramente criticados por la asociación en defensa de los derechos animales World Animal Protection a raíz de la publicación de una fotografía suya junto a su hija Blue Ivy (2) en la cuenta de Instagram Beyonce Lite -manejada por fans de la artista-, en la que se puede ver a la familia observando cómo alimentan a un cachorro de tigre durante sus vacaciones en Tailandia.

"Un tigre no es un juguete. Su salud y su bienestar no deberían ser sacrificados en aras de una fotografía. Cuando miras más allá de la imagen, posar de esa manera supone apoyar una industria que se basa en la crueldad animal. Muchos turistas contribuyen sin saberlo al sufrimiento de animales salvajes como este [tigre]. Simplemente no son conscientes de que el sacarse una fotografía tan única supone una vida de miseria para el animal. Los tigres que se utilizan para estas imágenes son muy a menudo confinados en jaulas pequeñas o encadenados al suelo durante largos periodos. También son separados a la fuerza de sus madres para que los turistas les puedan alimentar artificialmente. En definitiva, no tiene mucho que ver con la vida que llevarían en la naturaleza. Pero esta sórdida cara del turismo es convenientemente alejada del ojo público", explicó el Dr Jan Schmidt-Burbach, experto en vida salvaje de la organización benéfica.

Publicidad

A pesar de la polémica suscitada, tanto Beyoncé como su familia disfrutaron de una "jornada maravillosa" en el parque temático FantaSea situado en la provincia tailandesa de Phuket, donde fue tomada la fotografía de la discordia.

"Beyoncé, la famosa cantante de R&B, y Jay Z, uno de los artistas de hip-hop más exitosos del mundo, llevaron a su adorable hija Blue Ivy a FantaSea, donde se lo pasaron de maravilla con los animales que forman parte del espectáculo del teatro Palacio de los Elefantes", se puede leer en una de las entradas de la página de Facebook del parque temático.

Tras su paso por Tailandia, Beyoncé y Jay Z han puesto rumbo a Camboya junto a su hija, desde donde ya han compartido varias imágenes del país en su cuenta de Instagram.