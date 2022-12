Beyoncé critica la obsesión con el físico

La diva de la música quiere proyectar en su último vídeo, 'Pretty Hurts', los sacrificios a los que deben enfrentarse muchas mujeres para lucir una apariencia impecable y, sobre todo, para combatir los efectos del envejecimiento; unas prácticas "obsesivas" que, en opinión de Beyoncé, son completamente absurdas y un signo claro de que buena parte de la sociedad sigue viendo al sexo femenino como mero objeto de deseo.

"El concepto del videoclip que nos proporcionó Beyoncé está relacionado con la forma tan superficial con la que algunas mujeres son tratadas en los medios de comunicación. Queríamos reflejar los obstáculos tan grandes que tienen que sortear a diario para estar guapas, para ocultar sus defectos y, por tanto, para no decepcionar a los que les rodean. Es una obsesión que no tiene ningún sentido, porque no te pone la felicidad en bandeja. Al revés, te hace sentirte más miserable", reveló la directora Melina Matsoukas, responsable del último proyecto artístico de Beyoncé.

Publicidad

Uno de los ejemplos más claros de esa "enfermedad" social tiene que ver con el uso desproporcionado de la cirugía estética, según asegura la propia Beyoncé, lo que explica que la famosa artista aparezca en varias de esas escenas exhibiendo el dolor y la angustia que le provocan las agujas y el hecho de verse rodeada de personas que quieren modificar su apariencia.

"En el vídeo finjo que voy a entrar en el quirófano para operarme y después aparezco inyectándome botox en la cara. Son imágenes muy chocantes que representan la 'enfermedad de la belleza' y la presión a la que nos vemos sometidas en el terreno de lo físico, que a veces viene de la gente que nos rodea pero, en otras ocasiones, procede de nosotras mismas. Algunas de los contratiempos que atraviesan muchas mujeres en este sentido me tienen perturbada, y espero que este videoclip les dé la confianza necesaria para quererse un poco más", apuntó Beyoncé en una pieza audiovisual que muestra con detalle la grabación de 'Pretty Hurts'.