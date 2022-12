Beyoncé busca casa sin contar con su marido

Aunque Beyoncé y su marido Jay Z no han dejado de cosechar éxitos gracias a su última aventura musical conjunta, la más que rentable gira 'On The Run', en el ámbito doméstico la famosa pareja estaría viviendo una crisis de grandes dimensiones que, en este caso, podría verse escenificada con la compra de un lujoso ático en Nueva York por parte de la estrella del pop, una hipotética adquisición de la que podría no haber dicho absolutamente nada al padre de su hija Blue Ivy.

"Beyoncé y uno de sus asistentes acudieron a un inmueble situado en el barrio de Chelsea, y entraron en el edificio con la vista puesta en un amplio ático que tiene una localización privilegiada. Beyoncé estaba muy seria, no se quitó las gafas de sol en ningún momento e hizo todo lo posible por no ser reconocida", explicó una fuente al diario The New York Post.

Por el momento, ninguno de los dos artistas ha querido hablar públicamente sobre los entresijos de su vida matrimonial y mucho menos explicar al detalle los problemas familiares que habrían desembocado en la agresión que, el pasado mes de mayo, protagonizó la hermana menor de la intérprete, Solange Knowles, al golpear repetidamente a su famoso cuñado en el ascensor de un hotel de la ciudad.

No obstante, algunos miembros de su círculo cercano no han dejado de filtrar información a los medios de comunicación que da buena cuenta de la mala racha que podrían vivir los dos artistas en lo relativo al plano sentimental, datos tan curiosos como la posibilidad de que ambos hayan optado por sesiones regulares de terapia de pareja para solventar aquellas diferencias que habrían dañado su relación.

"Jay y Beyoncé empezaron a ver a un profesional mucho antes de que empezara su gira mundial, pero ahora que se encuentran cambiando constantemente de lugar, han tenido que recurrir a las nuevas tecnologías y a los programas de videoconferencia para estar en contacto permanente con su terapeuta. La música no es excusa para dejar de lado algo tan importante como su matrimonio", revelaba un informante al mismo medio.