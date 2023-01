Bette Midler responde a Kim Kardashian tras burlarse de sus fotos desnuda

La cantante y actriz Bette Midler se ha defendido de las críticas de Kim Kardashian afirmando que la estrella televisiva no sabe "aceptar una broma" después de que esta la acusara de ser una "falsa amiga" que la critica públicamente por compartir fotos desnuda en Twitter después de enviarle un regalo para intentar ganarse su amistad.

"Nunca he tratado de ser tu amiga falsamente. Parece que cualquiera puede sacarse un selfi pero no todo el mundo sabe aceptar una broma...", aseguró Bette en Twitter.

Publicidad

La tensión entre las dos mujeres comenzó cuando Bette bromeó sobre lo mucho que iba a tener que esforzarse la mujer de Kanye West si quería mostrar una parte de su cuerpo que no hubiese visto ya todo el mundo, haciendo referencia al vídeo sexual de Kim que se filtró hace más de una década.

"Kim Kardashian ha publicado hoy una foto desnuda. Si Kim quiere que veamos una parte suya que no hayamos visto hasta ahora va a tener que tragarse la cámara", escribió Bette en su perfil de Twitter, a lo que Kim no dudó en responder: "Hey, Bette, de verdad, no quería tener que sacar el tema, pero hace tiempo me mandaste un regalo para hacerte pasar por mi amiga y después me atacas. Deja vu".

Por: Bang Showbiz