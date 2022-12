Benicio del Toro: 'No, no tengo amigos narcotraficantes'

El actor Benicio del Toro está harto de que todo el mundo suponga que tiene amigos o conocidos entre los miembros de los cárteles de la droga únicamente porque ha interpretado a narcotraficantes en la gran pantalla en varias ocasiones.

"No, no. De verdad, solo tengo amigos del lado bueno de la ley. He conocido a gente del lado malo... pero no puedo decir que sean mis amigos. No voy a comer o a cenar con ellos. Eso podría traerme problemas", confirmó el intérprete al periódico francés Metro News.

Benicio tuvo mucho tiempo para reflexionar ampliamente sobre los problemas sociales que genera el crimen organizado en México mientras rodaba su nueva película 'Sicarios' -que acaba de estrenarse en el festival de cine de Cannes-, y ha llegado a la conclusión de que debería estudiarse la posibilidad de legalizar ciertos tipos de sustancias para combatir a las mafias.

"Creo que hay un gran problema en México y hay avenidas que aún no han sido exploradas, como quizás legalizar algunas de esas drogas... Obviamente, eso es mucho más complicado que decirlo aquí ahora, pero creo que eso debería explorarse. Y la idea de declarar la guerra y luchar contra la violencia con más violencia... es evidente que no está funcionando", declaró el intérprete al portal Deadline.