Benedict Cumberbatch se esfuerza por llevar una vida saludable

El actor británico Benedict Cumberbatch trata de hacer todo lo posible por mantener una dieta equilibrada, pese a lo difícil que pueda llegar a resultarle debido a sus constantes viajes profesionales.

"Trato de comer sano, intento no cenar tarde... aunque ahora eso puede ser difícil al estar todo el tiempo de un lado para otro", confesó el intérprete a la revista HELLO!

Por suerte, Benedict cuenta con el apoyo de su familia y amigos, quienes tratan de mantenerle motivado para que no olvide su objetivo de llevar una vida lo más sana posible.

"Eso ayuda mucho, tengo un montón de gente estupenda a mi alrededor que tratan de comprobar si lo estoy haciendo bien", añadió.

Una de las metas que se ha marcado Benedict -quien anunció su compromiso con Sophie Hunter en el periódico The Times a principios de este mes- es conseguir dejar de fumar definitivamente, un vicio que abandonó hace ya un mes.

"He dejado de fumar, aunque no debería decir eso porque si alguna vez me vuelven a ver con un cigarrillo, todo el mundo va a decir: '¡Estaba mintiendo!'. Pero toco madera, no he fumado desde hace un mes, y eso ayuda mucho", concluyó.