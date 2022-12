Ben Affleck se apoya en su mujer para superar su miedo al fracaso

A pesar de que se ha ganado a pulso su buena reputación como actor y director durante su larga carrera profesional, Ben Affleck aún siente miedo a que las cosas no salgan bien antes de embarcarse en un nuevo proyecto, pero gracias a su mujer, la actriz Jennifer Garner, el cineasta consigue convertir ese miedo en su mayor fortaleza a la hora de trabajar.

"Siento terror antes de empezar algo nuevo, pero eso puede ser motivador. Ese miedo me obliga a poner una marcha más porque pienso: 'Dios mío, voy a arruinar esta película. No voy a saber qué hacer'. Definitivamente ese es un factor que me ayuda. Cuando superas eso estás listo para afrontar el reto, aunque es mi mujer quien me ayuda en gran parte a superarlo. Me apoya mucho, además de ser amable y paciente en estas situaciones, porque siempre estoy diciendo cosas como: 'Dios mío, esto es un pu*o desastre. Esto no funciona, aquello no funciona. No sé que co*o voy a hacer'", señaló al suplemento Culture del periódico Sunday Times, para luego añadir: "Ella me dice: 'En la última película dijiste eso y en la anterior también. Ahora es cuando te metes en tu estudio y escuchas la misma canción una y otra vez y reescribes las escenas que no te gustan'. Casi me da vergüenza, pero siempre tiene razón", sentenció.

Por: Bang Showbiz