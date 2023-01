Bella Thorne recibe un 'mensaje' de su padre ya fallecido

La actriz Bella Thorne se llevó una gran sorpresa al recibir de forma inesperada un 'mensaje' de su padre -que murió a consecuencia de un accidente de moto cuando ella tenía 9 años- en medio de una fiesta a través del médium Tyler Henry, famoso por protagonizar el programa 'Hollywood Medium' de E! News. Tyler abordó a la joven estrella de cine después de percibir una presencia masculina que le empujaba a hablar con ella.

"Por lo que estoy percibiendo, es muy dulce. Es increíble lo orgulloso que se siente de ti. Está muy orgulloso, por lo que percibo. Por favor, quiero que sepas que se encuentra bien, que está perfectamente bien", le explica Tyler a la intérprete refiriéndose a su fallecido padre en un adelanto promocional de su programa.

Además, el médium le recomendó a la actriz que buscara un antiguo animal de peluche, supuestamente regalo de su padre, con un gran valor sentimental para una de las mujeres de su familia. Aunque frente a las cámaras Bella optó por responder escuetamente a las preguntas de Tyler antes de darle las gracias y regresar a la fiesta, más tarde compartió con todos sus fans el enlace al vídeo promocional en su cuenta de Twitter.

La muerte de su padre no solo supuso un duro golpe emocional para Bella, sino que también afectó económicamente a su familia, que tuvo que sobrevivir a base de cupones de comida.

"No creo que nadie lo supiera realmente, no era algo demasiado obvio. Nunca hablé realmente del tema. No es que estuviera tratando de esconderlo porque pensara: 'Me siento avergonzada de que no tengamos dinero'. No, era más en plan: 'No tenemos dinero, así que vamos a trabajar mucho más duro'. Aunque pasé mucho miedo porque quieres conseguir un trabajo como sea. Sientes una motivación diferente cuando lo quieres para que tu familia tenga algo que comer", explicaba recientemente la joven en una entrevista a la revista Seventeen.