Bella Thorne no está dispuesta 'a cambiar' por un hombre

Aunque acaba de cumplir los 18 años, la actriz Bella Thorne ya tiene las ideas muy claras en cuestiones del corazón y sabe que, por mucho que se enamore, nunca debe cambiar su forma de ser por otra persona.

"El mejor consejo me lo dio mi madre. Me dijo: 'Cuando te enamores, no te pierdas'. A veces estás tan metida en una relación que te olvidas de ti misma y le das más importancia al otro, pero debes decir: 'No te voy a cambiar y no quiero que me cambies. Si lo haces, no seré la persona de la que te enamoraste al principio'. Amo esa idea", confiesa la joven en una entrevista a la edición mexicana de la revista Glamour.

Bella tampoco está dispuesta a modificar su aspecto físico o su forma de vestir únicamente por complacer al público, a pesar de que es consciente de que muchas veces le critican por proyectar una imagen demasiado adulta para su edad.

"A veces me critica mucho la gente. Si me pongo una falda corta... o por el traje de baño que uso en la playa. Me parece injusto que te juzguen por la ropa que usas o por cómo te ves. Lo más raro es que son más las mujeres las que lo hacen. No estoy de acuerdo. Los hombres pueden llevar lo que quiera, pero una mujer debe tener cuidado todo el tiempo. Me consideran un modelo a seguir cuando defiendo la idea de que las mujeres debemos apoyarnos entre todas y hablar cuando no nos gusta".