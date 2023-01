Bella Thorne da más detalles sobre la 'chica mala' de Hollywood a la que evita

La actriz Bella Thorne reveló el pasado mes de noviembre que tiene una archienemiga en Hollywood, una "chica mala" a la que evita a toda costa. Ahora la joven ha dado más detalles sobre esa persona para demostrar que sus sentimientos hacia ella no son fruto de la envidia o una simple pataleta infantil.

"Forma parte de la industria y es muy, muy cruel. Intento mantenerme alejada de ella a toda costa. Ni siquiera la saludo. Una de las razones por las que no me cae bien es que es millonaria desde que era muy pequeña y nunca ha tenido que trabajar para conseguir nada en esta vida", explicó la joven intérprete en una entrevista a HuffPost Live.

Publicidad

La familia de Bella atravesó una mala situación financiera durante la que tuvieron que sobrevivir a base de cupones de comida tras la muerte de su padre en un accidente de moto cuando ella tenía nueve años, lo cual hace que le moleste aún más la "ostentación de dinero" que hace esa "chica mala".

"No la odio porque sea millonaria. No me cae bien porque es millonaria e intenta que todo el mundo lo sepa, y la cuestión es que yo no crecí rodeada de dinero ni nada por el estilo. E incluso si lo hubiese hecho, yo no soy así. Si alguien hiciera ostentación de su dinero pero no de una manera negativa para hacer sentir mal a los demás, entonces no me molestaría. Lo malo es cuando la gente lo hace de una forma concreta, que hace que no le tengas demasiado aprecio", matizó Bella.

Los comentarios sobre esa misteriosa joven no tardaron en desatar un verdadero aluvión de especulaciones acerca de a quién se refería realmente la actriz, siendo la modelo Kendall Jenner la principal sospechosa. Sin embargo, la propia Bella se encargó de desmentir esa posibilidad en sus redes sociales.

"Adoro a las chicas Jenner y especialmente a Kylie", afirmó la joven en su cuenta de Twitter.