Belinda niega mantener una relación con un hombre casado

A la cantante Belinda no le han gustado nada los últimos rumores sobre su vida privada que afirman que mantiene una relación con el empresario Miguel Nassar -su socio en la aventura empresarial que ha iniciado con el bar La Chismosa-, especialmente porque él es un hombre de familia, casado y con una hija. Así que la joven ha echado mano de las redes sociales para desmentir esa información, aclarando de paso que por el momento no está interesada en rehacer su vida sentimental.

"Ignorando como siempre los chismes de las 'revistuchas' que cada día tienen menos credibilidad y cuyo único fin es destruir. Estoy enfocada en mi carrera y en mis negocios, estamos por abrir [nuevos locales de mi cadena de bares] La Chismosa en Estados Unidos, Panamá y Colombia. ¡Que siga la envidia!", aclaró la joven en su cuenta de Twitter.

Aunque ahora mismo su prioridad no sea encontrar pareja, lo cierto es que para Belinda nunca resulta sencillo conocer a jóvenes con los que iniciar una posible relación sentimental porque su fama puede llegar a resultar demasiado intimidante.

"La mayoría de las veces doy un poco de miedo, en muchas ocasiones los hombres no se me acercan porque les intimido. Además, tengo un carácter bastante fuerte que puede ser difícil al principio. Sin embargo, cuando me ganan ya estoy ahí", explicaba en una entrevista a la edición mexicana de la revista Cosmopolitan.

Por: Bang Showbiz