Belinda confiesa que ya no está dispuesta a hacer locuras por amor

Aunque la cantante mexicana Belinda reconoce haber cometido numerosos errores en sus relaciones sentimentales, parece que ahora ha decidido dejar a un lado los actos irracionales propios del amor; por lo menos hasta que aparezca en su vida el hombre ideal por el que realizarlos. "Ya no hago locuras por amor.

Hasta ahora no ha llegado la persona que de verdad se merezca mis locuras. Creo que con el tiempo me he vuelto un poco más exigente y por eso de momento no he vuelto a encontrar a nadie que me haga hacerlas", reveló la intérprete durante una entrevista a la edición mexicana de la revista Cosmopolitan.

Publicidad

Desde que saltara a la fama con la exitosa telenovela 'Rebelde', la joven cantante se ha convertido en uno de los rostros más perseguidos por la prensa mexicana, no solo por sus cualidades interpretativas sino por sus sonados romances, un hecho que a día de hoy sigue sorprendiendo a la propia Belinda. "Me inventan un romance cada minuto, ¡qué pesados! La verdad es que ahora estoy muy tranquila, salgo con mis amigos y me divierto. Me llevo muy bien conmigo misma", aseguró.

La conocida como princesa del pop latino reconoce que disfruta como nunca de su soltería gracias al cariño inestimable de sus mejores amigas, con las que no duda en compartir confidencias y agradables momentos, aunque de vez en cuando echa de menos la presencia de una figura masculina con la que compartir su vida. "Salgo mucho con mis amigas y ellas lo curan todo. Son como una medicina. No hay nada mejor que una buena amiga a tu lado cuando estás soltera. Aunque sí, reconozco que hay momentos en los que no quieres estar sola y quieres tener a alguien a tu lado que te diga cosas bonitas. A veces quiero que alguien me diga: 'Buenos días, preciosa'. Pero si no, no se acaba el mundo", apuntó.

Sus últimos desengaños amorosos, entre los que destacan sus breves relaciones sentimentales con el empresario Pepe Díaz -finalizada en 2009- y posteriormente con el futbolista Giovani Dos Santos, han hecho que la cantante se centre cada vez más en su carrera profesional para dejar el amor en un segundo plano. Una decisión que le ha llevado a conseguir poco a poco el respeto musical con unos discos caracterizados por la perseverancia con la que trabaja en ellos."Muchas veces las cosas se acaban de un día para otro y no nos damos cuenta.

Hay momentos en los que no me gustaría ser tan susceptible, pero lo importante para mí es la pasión que tengo por la vida. Nunca pierdo la fe y no paro hasta conseguir lo que quiero porque si no, no soy feliz", reveló Belinda.

Por: Showbiz