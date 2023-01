Becky G quiere madurar a la vista de todos

La carrera de Becky G ha dado un giro radical desde que cumplió 18 años el pasado mes de marzo para ofrecer una imagen más adulta tanto a través de la letra de su nuevo tema, 'Break A Sweat' -en el que canta "nene, ponte a sudar, no te canses todavía, sigue haciéndolo"-, como con su aparición en la serie televisiva 'Empire', en la que protagonizó una escena subida de tono en un jacuzzi.

Sin embargo, la joven no teme escandalizar al público porque cree que reflejar su paso de adolescente a mujer en su trabajo es una manera más de permanecer fiel a sí misma.

"Creo que 'Break A Sweat' es una canción genial. Creo que mis fans me quieren y son conscientes de que ahora tengo 18 años. Todo el mundo me ha visto prácticamente crecer [ante sus ojos], no solo en lo que se refiere a mi aspecto físico, también musicalmente. Estoy permaneciendo fiel a mí misma y a todos los que me rodean dejando que las cosas sucedan de manera orgánica. Sencillamente estoy pasándomelo bien y convirtiéndome en una joven mujer al mismo tiempo", explicó la intérprete al Miami New Times.

El objetivo de Becky ahora es labrarse una trayectoria similar a la de su ídolo Jennifer Lopez, a quien admira aún más desde que la conoció en persona.

"¿No quieren todas las latinas ser la próxima Jennifer Lopez? Ella siempre ha sido mi ídolo. Solo puedo desear ser tan afortunada como ella en su carrera. He tenido la suerte de conocerla y es una persona maravillosa. Me dio muy buenos consejos y fue muy dulce conmigo. La admiro profundamente".