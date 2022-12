Bar Refaeli sueña con una boda íntima

La supermodelo Bar Refaeli mantiene una sólida relación con el empresario Adi Ezra que ha relegado al olvido los rumores sobre el supuesto flirteo que habría mantenido en el pasado con varios jugadores del FC Barcelona. Tan enamorada está la atractiva maniquí del hombre que ha conquistado su corazón, que incluso se atreve a fantasear con una hipotética boda futura que sería tan sencilla como emotiva.

"Mi novio escuchará lo que voy a decir ahora, así que más me vale decir que sí [sobre sus ganas de pasar por el altar]. La boda de mis sueños es simple, sin mucha gente, en un sitio pequeño, quizá al aire libre y los dos descalzos", señaló la maniquí de 28 años a la revista HELLO!

Publicidad

Bar Refaeli se convirtió en uno de los personajes más codiciados de la crónica social durante su mediática relación con el actor Leonardo DiCaprio -que terminó en 2009-, por lo que ahora se dedica a describir con cautela y discreción algunas de las experiencias que le han hecho irradiar alegría por los cuatro costados. Según su propia visión del romanticismo, una mujer no necesita grandes gestos para sentirse querida si ha descubierto el amor en los ojos de su amado, un cariño que ella constata todos los días cuando mira a su pareja.

"Tengo una relación, hay un chico muy especial en mi vida, pero no hablamos todavía de matrimonio. Soy una persona romántica, pero me refiero a un romanticismo sólido. Me gustan las cosas sencillas, como cuando alguien me dice que me quiere, o cuando yo se lo digo. Si esas palabras salen de mi boca es porque realmente las siento, nunca las digo por decir, y a mí eso me parece muy romántico. No necesito ir a la playa y hacer un picnic con vino en una cesta para sentirme así. Siento el amor de mi novio cuando le miro a los ojos todos los días, y eso es suficiente para mí", añadió.