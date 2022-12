Azealia Banks llama 'debilucha' a la comunidad gay

La cantante Azealia Banks, que es abiertamente bisexual, no quiere formar parte de una comunidad tan "débil" como la LGBT después de comprobar el revuelo que causó su comentario llamando "maldito mari*ón" a un asistente de vuelo la semana pasada durante un vuelo de Nueva York a Los Ángeles.

"Chicos, me habéis dado mucha caña este fin de semana. Lo único que tuve que hacer fue decir una sola palabra y movilicé a toda una comunidad. ¡Qué debiluchos! Y esta luna de sangre es un bonus. Si voy a formar parte de la comunidad LGBT, quiero hacerlo junto a gente que no sea débil o tan fácilmente influenciable, ¿sabéis?", tuiteó la intérprete en una serie de mensajes que ya ha eliminado.

Publicidad

Azealia también aprovechó para recomendar a todos sus seguidores homosexuales que aprendiesen a insensibilizarse frente a los comentarios ofensivos por su propio bien.

"Todo ese tiempo empleado en enfadarse por una palabra podría haber sido invertido en ayudar a gente que de verdad necesita ayuda. Yo no soy una zo*ra débil, que me llamen negr*ta o boll*ra no me afecta lo más mínimo. Así que puedes llamarme negr*ta y no me enfadaré. Te diré: '¿Eso es lo único que tienes?'. Chicos, ¡tenéis que endureceros! ¡No seáis tan débiles! Si una sola palabra puede alterar a toda una comunidad, entonces estáis condenados. Las palabras no son tangibles, todos vosotros elegisteis sentiros molestos", añadió.

Después de que saliera a la luz un vídeo del incidente que protagonizó en el avión, la rapera se defendió una vez más en sus redes sociales afirmando que no era homófoba y que el personal del avión la trató de mala manera porque no era blanca.

"Soy bisexual, mi hermano es transexual. Todos mis empleados son hombres gays. No tengo nada más que decir al respecto. Pero todos sabéis que a una mujer blanca le habrían entregado educadamente su maleta y le habría ofrecido una bebida", tuiteó.